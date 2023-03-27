Кстати, в мирной жизни он работал учителем ОБЖ.

Российский оккупант-доброволец Иван Гринчак в переписке с украинцем заявил, что охотно бы запускал ракеты по жилым домам украинцев и осквернял их могилы.

Как сообщает проект OSINT Бджоли, оккупант начал переписку с их фолловером. Содержание сообщений - демонстрация того, что на самом деле в головах оккупантов. Кстати, этот рашист работает в кадетской школе учителем ОБЖ.

Иван Гринчак - оккупант-доброволец из Сахалинской области РФ, отправившийся на войну еще в апреле 2022 года, пробыл там 1,5 месяца. С октября 2022 года снова на войне. Кстати, захватчик работает в кадетской школе учителем ОБЖ.

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Во время переписки украинец попросил оккупанта прокомментировал фото разрушенной Марьинки. В ответ захватчик попросил адрес своего собеседника, чтобы "*бануть туда ракетой". На уточняющий вопрос, готов ли он уничтожить ракетой жилой дом, Гринчак ответил, что в квартиру своего собеседника ракету запустил бы точно.

Впоследствии оккупант просто разразился потоком пропагандистского бреда о том, что государства Украина не существует, а оккупанты уничтожают "бандеровцев и полицаев", которых их прадеды не истребили.

"Украина - не страна, а политическое недоразумение. Вашу независимость мы уничтожим в корне. Не всех бандеровцев и полицаев наши деды истребили. Мы закончим начатое ими дело. Запомни, Украина как государство никогда не существовала. Вы - часть России, мы пришли напомнить вам, что вы - русские, и вы вернетесь в русский мир", - заявил сумасшедший захватчик.

Впоследствии он заявил, что хотел бы осквернять могилы украинцев и отметил, что времени у него мало, ведь он идет "убивать нескольких фашистов".

Эксперты нашли интервью оккупанта, в котором он заявил, что "украинский вопрос нужно закрывать радикально", а украинцев надо "перевоспитать и вправить мозги".

Другие признания оккупантов

Российские оккупанты - военные преступники. Это последовательно подтверждают пленные захватчики, очевидцы и действующие оккупанты в аудиоперехватах. Недавно Псковский десантник признался, что получил приказ от командования не брать в плен украинских бойцов. На опубликованном в Сети видео российский военный, взятый в плен ВСУ, рассказал правду о зверствах оккупантов на фронте.

Многие зверства оккупанты совершили на Киевщине в отношении гражданских. В частности, будут судить российского военного, который насиловал и издевался над мирными жителями.

Чтобы дискредитировать ВСУ оккупанты приказывали подчиненным разбрасывать в Донецке мины-лепестки.

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