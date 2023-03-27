Ее якобы применят в случае угрозы существованию России.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев внезапно заговорил о наличии "уникального оружия", которое способно "уничтожить любого противника".

Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости", Патрушев намекнул, что это оружие применят "в случае угрозы существованию РФ".

"Россия имеет уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию",-заявил Патрушев.

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Ядерная истерика РФ: последние новости

На фоне провалов оккупантов на поле боя Россия регулярно угрожает миру ядеркой. В последний раз в Москве заявили о намерении сделать из Беларуси российскую ядерную базу. Диктатор Путин заявил, что на территории Беларуси готовят хранилища для ядерного оружия. Объект должны построить до 1 июля. После этого Украина созвала заседание Совбеза ООН.

Германия и еще несколько стран Европы обвинили РФ в "ядерном запугивании", а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил новыми ограничениями. В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие подтверждает, что страна стала очередным военным округом РФ.

Тем временем белорусская пропаганда радуется "ядерным играм" Путина. Например Григорий Азаренок заявил, что теперь Минск может применить ядерную против агрессоров.

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