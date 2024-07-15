Сердце артиста перестало биться под Часовым Яром.

Известный украинский музыкант Николай Ленок, который до полномасштабного российского вторжения работал в "Диком театре", а после ушел на фронт, погиб в боях за нашу страну.

Трагическую весть сообщили в Facebook "Дикого театра".

"С грустью сообщаем о том, что на фронте под Часовым Яром погиб наш гармонист Николай Ленок. Светлый человек, достойный человек, искренний патриот. Почет и светлая память!" - говорится в заметке театра.

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Как стало известно, без мужа осталась жена Олеся, а без отца - двое несовершеннолетних детей. Поэтому, в театре попросили всех неравнодушных по возможности помочь семье в момент горя.

Чем известен Николай Ленок

Николай Ленок участвовал в спектакле "Красное, черное и снова красное" как гармонист в составе "Тройственных музыкантов". Это анархический вестерн, режиссером которого был Максим Голенко. Впервые спектакль показали в 2020 году.

Напомним, ранее стало известно о том, что на фронте погиб певец Игорь Воронка. Сейчас его похороны невозможны, потому что тело героя еще не привезли в его родной город.

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