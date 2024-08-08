Россияне будут вынуждены перебрасывать свою авиацию на дальние аэродромы, говорит он.

Уничтожение военной инфраструктуры и аэродромной сети российских оккупантов является важным элементом украинских боевых действий.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Сергей Грабский. "Таким образом мы увеличиваем расстояние пролета вражеской авиации над своей территорией. А это дополнительные ресурсы, дополнительное время, за которое мы можем выяснить направление авиации и подтянуть соответствующие ресурсы, чтобы минимизировать возможные последствия авиационных ударов. Пока речь идет лишь о минимализации, поскольку мы не имеем соответствующего количества авиационных средств, чтобы противостоять врагу в воздухе", - пояснил он.

Эксперт также добавил, что таким образом уменьшается качество работы российской авиации - это касается как ударов КАБами, так и поддержки российских войск на линии фронта.

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"Если раньше, при дальности полета 650 км, противнику надо было 200-250 км, чтобы достичь линии фронта и там оперировать. То сегодня, если он будет оттянут в своих возможностях на 500 км, ему остается меньше времени и возможностей для маневра и задействования своей авиации на линии фронта. Такие удары мы наносили, наносим и будем наносить. Чтобы минимизировать активность авиации против наших войск", - добавил Грабский.

Удар по аэродрому "Морозовск"=

Напомним, 3 августа Силы обороны поразили аэродром "Морозовск" в Ростовской области. Впоследствии в украинском Генеральном штабе отчитывались о попадании в склады, где захватчики хранили управляемые авиационные бомбы.

Впоследствии в сети появились фото с последствиями атаки по аэродрому. В частности, там видно уничтоженный склад с авиационным вооружением и остатки боеприпасов.

По мнению военного эксперта Defence Express Ивана Киричевского, последствия удара по аэродрому "Морозовск" вызваны эффектом вторичной детонации боеприпасов.

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