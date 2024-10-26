В Центре военной разведки Эстонии считают, что в октябре российская захватническая армия могла потерять на войне против Украины рекордное количество солдат.

Как пишет ERR, заместитель начальника центра Янек Кессельманн во время брифинга сообщил, что войска РФ продвигаются на фронте благодаря массированным обстрелам, неприцельному огню и "грязным атакам", в которых цинично тратят живую силу:

"Потери России достаточно высоки. И этот месяц, похоже, будет одним из крупнейших по потерям для России. По нашим оценкам, враг потеряет около 40 тысяч солдат, как ранеными, так и убитыми".

По словам военного, российская армия продолжает наступать вдоль всей линии фронта, осуществляя в среднем 178 обстрелов в сутки. Сейчас они выбирают не заходить в населенные пункты, поскольку это требует более сложной подготовки.

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"Поэтому они берут в осаду населенные пункты косвенным огнем. После того, как населенный пункт окружен, они его сжигают. Очень циничный и уродливый поступок", - добавил Кессельманн.

По данным эстонской разведки, в Курской области существенных изменений не произошло. Там украинские подразделения продолжают проводить маневры и устраивать засады против российских войск. Кроме того, страна подтверждает пребывание на территории России от 10 до 12 тысяч военных КНДР.

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