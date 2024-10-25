Один из уничтоженных вражеских офицеров командовал 234-м десантно-штурмовым полком, поделился украинский воин.

Потери РФ за время полномасштабной войны против украинцев среди офицеров серьезно возросли.

Уничтожены еще 14 российских подполковников (стали "грузом 200"), поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который известен под позывным "Штирлиц", в своем Telegram-канале.

По его сведениям, один из "минусованных" офицеров противника - Александр Курин, был командиром 234-го десантно-штурмового полка. Кроме того в перечне ликвидированных полковников также есть командир батальона Сергей Чебнев и пилот штурмовика Су-25 Игорь Гайворонский.

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"Успешно "демобилизированы": подполковник Кужим Павел; …подполковник Алексеев Александр; подполковник Червов Олег; …подполковник Цоффка Вячеслав, начальник пиротехнического отдела центра "Лидер"; подполковник Грицай Сергей; подполковник Титов Александр; подполковник Сорочинский Александр; подполковник Зигунов Виктор; подполковник Джалолов Байзо…", - написал воин.

"Штирлиц" назвал имена еще двух уничтоженных офицеров:

"…подполковник-"мусор" Хасанов Руслан; подполковник ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний, - Ред.) Желтышев Дмитрий, экс заместитель начальника ИК-40 (исправительная колония, - Ред.)".

Продолжается российско-украинская война - что сообщалось

Российские захватчики уже длительное время пытаются наступать на востоке Украине и несут огромные потери среди личного состава. Общие потери РФ на 25 октября 2024 года, по сведениям Генштаба ВСУ, приблизительно составляют 685 тысяч 910 оккупантов.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко предупредил, что в ближайшие недели между украинцами и россиянами возможна битва за город Курахово (Донецкая область).

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