О повторном вторжении из Республики Беларусь пока речи не идет.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о развертывании совместной с Российской Федерацией региональной группировки войск.

Об этом Подоляк написал в микроблоге в Twitter.

"Лукашенко продолжает продавать РФ последние крошки суверенитета. Заявление о размещении российского контингента в Беларуси под надуманными предлогами – формализация оккупации. Украина оценивает риски и готова к любым угрозам", – заявил Подоляк.

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По словам советника руководителя ОП, ситуация контролируемая. О повторном вторжении из Республики Беларусь пока речи не идет.

Развертывание региональной группировки войск: что известно

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину разрешил России запускать ракеты с территории Республики Беларусь. Кроме того, именно оттуда началось наступление на северные регионы Украины в феврале.

Утром 10 октября Лукашенко срочно созвал военных и силовиков на совещание. После этого он заявил о договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным про развертывание совместной региональной группировки войск. Такое решение было принято якобы по итогам встречи агрессоров один на один после неформального саммита СНГ в Петербурге.

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