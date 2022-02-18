В Кабмине не исключают, что мирное население могут использовать для провокаций.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что вся ответственность за эвакуацию мирного населения ОРДЛО лежит на России.

Об этом Верещук заявила во время брифинге.

Верещук не исключает, что целью так называемой эвакуации могут быть провокации. В то же время она подчеркнула, что по международному гуманитарному праву на России лежит ответственность за все, что происходит на оккупированных территориях.

"На сегодняшний день эта информация проверяется... Целью этого может быть провокация, как вы понимаете... Если что-то произойдет и Россия каким-то образом будет что-то объяснять, то полная ответственность за то, что сейчас происходит на временно оккупированной территории, особенно с гражданским населением, по международному гуманитарному праву, лежит на Российской Федерации", - подчеркнула Верещук.

Как сообщал УНИАН, Верещук призвала жителей оккупированных территорий ехать на подконтрольную Украине территорию.

"Поезжайте к нам, найдите способ пересечь КПВВ или другим способом. Мы вас ждем. Мы создадим все возможные условия, чтобы вы имели, где жить, что есть, и чувствовали, что вы не одни", - подчеркнула Верещук.

Обострение на Донбассе

Сегодня, 18 февраля, глава подконтрольной России группировки " ДНР " Денис Пушилин заявил о начало массовой эвакуации населения, поскольку"жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Пушилін отметил, что с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область России.

Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Напомним, в последние два дня российские оккупационные силы начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе и применение тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Эти действия РФ сопровождает массовой дезинформацией.

Президент США Джо Байден считает, что дальнейшее вторжение РФ в Украину может произойти в следующие несколько дней. Он отметил, что Россия может начать военную операцию против Украины под "чужим флагом".

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