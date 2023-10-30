Также уничтожены 121 артиллерийская установка и 85 танков.

Силы обороны Украины за прошедшую неделю уничтожили более 4,4 тыс. российских оккупантов (условно 9 батальонов).

Как сообщает Медийная площадка Сил обороны Military Media Center в Telegram, Вооруженные Силы Украины за прошедшую неделю с 23 октября по 29 октября также уничтожили 85 танков (условно 3 танковых батальона).

Среди потерь России за прошедшую неделю также оказались:

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106 боевых бронированных машин (условно 3 мотострелковых батальона);

121 артиллерийская установка (условно 7 артиллерийских дивизионов);

7 ракет;

3 самолета.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в последние недели наибольшие потери личного состава и вооружения оккупанты несут в районе Авдеевки.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что войска РФ во время атак на город Авдеевка применили суицидальную тактику прорыва, из-за чего за несколько недель потери врага под городом превысили те, которые были понесены в боях за Бахмут и Угледар.

Российское руководство убеждено, что если оккупационная армия одержит победу в боях под Авдеевкой, это заставит Украину пойти на переговоры и согласиться на "заморозку" войны на условиях Кремля.

С 10 октября на Авдеевском направлении было уничтожено уже шесть российских самолетов.

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