Силы обороны Украины за прошедшую неделю уничтожили более 4,4 тыс. российских оккупантов (условно 9 батальонов).
Как сообщает Медийная площадка Сил обороны Military Media Center в Telegram, Вооруженные Силы Украины за прошедшую неделю с 23 октября по 29 октября также уничтожили 85 танков (условно 3 танковых батальона).
Среди потерь России за прошедшую неделю также оказались:
- 106 боевых бронированных машин (условно 3 мотострелковых батальона);
- 121 артиллерийская установка (условно 7 артиллерийских дивизионов);
- 7 ракет;
- 3 самолета.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, в последние недели наибольшие потери личного состава и вооружения оккупанты несут в районе Авдеевки.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что войска РФ во время атак на город Авдеевка применили суицидальную тактику прорыва, из-за чего за несколько недель потери врага под городом превысили те, которые были понесены в боях за Бахмут и Угледар.
Российское руководство убеждено, что если оккупационная армия одержит победу в боях под Авдеевкой, это заставит Украину пойти на переговоры и согласиться на "заморозку" войны на условиях Кремля.
С 10 октября на Авдеевском направлении было уничтожено уже шесть российских самолетов.
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