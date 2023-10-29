Захватчики подготовили десятки бригад и полков для наступления.

Российское руководство убеждено, что если оккупационная армия одержит победу в боях под Авдеевкой, это заставит Украину пойти на переговоры и согласиться на "заморозку" войны на условиях Кремля.

"Я не знаю, почему они считают, что мы согласимся вести переговоры с ними. Но при достижении этой цели они рассчитывают на то, что "посадят" Украину за стол переговоров для того, чтобы остановить эту войну на актуальной линии фронта. То есть с учетом тех территорий, которые они захватили, в частности на Херсонщине, в Запорожской, Донецкой области. А дальше, вероятно, они планируют накапливать силы и в какой-то среднесрочной перспективе снова начать наступление уже на более выгодных условиях", - рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала "Эспрессо".

По оценке эксперта, захватчики продолжат продавливать оборону ВСУ в Авдеевке. Сейчас десятки бригад и полков вражеской армии уже готовы наступать на Авдеевку.

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"Ситуация там тяжелая, оккупанты дальше будут перебрасывать туда подкрепление для того, чтобы осуществить окружение Авдеевки и добиться целей. Они идут вперед, у них есть определенные успехи на севере Авдеевки, поскольку именно там они сейчас продвинулись к железной дороге. На юге от Авдеевки у них меньше продвижений, частично там ВСУ пытаются отражать позиции РФ", - отметил Поповой.

По его словам, россияне считают, что международная ситуация сейчас для них благоприятна в отношении таких целей. В частности, это связано с непонятной ситуацию с помощью от США Украине.

"Новый спикер Палаты представителей как будто говорит лестные вещи, но пока это до дела не доходит", - подытожил эксперт.

Война в Украине - бои за Авдеевку

По данным Минобороны Украины, оккупанты в боях под Авдеевкой потеряли уже около 4 тысяч солдат.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал тактику врага в районе города суицидальной.

В утренней сводке Генштаба от 29 октября россияне продолжили попытки окружить Авдеевку и получили "по зубам".

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