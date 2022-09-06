США также наблюдали "некоторую наступательную активность России… возле Бахмута".

По словам представителя Пентагона, Министерство обороны США отмечает, что украинские наступательные силы в Херсонской области "продолжают продвигаться вперед", в том числе возвращая населенные пункты.

"То, что мы впервые увидели в Херсонской области, — это продолжающиеся наступательные операции украинцев", — сказал пресс-секретарь Пентагона, генерал Пэт Райдер на брифинге с журналистами.

"Они продолжают двигаться вперед. Нам известно, что они отвоевали несколько сёл", - заявил Райдер.

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Он также отметил, что США наблюдали "некоторую наступательную активность России… возле Бахмута".

Напомним, что Пентагон также заключил контракт на закупку NASAMS для Украины более чем на 180 миллионов. Ожидается, что эти системы будут предоставлены Украине в ответ на потребность в защите от передовых угроз с воздуха.

Совместно разработанная и произведенная RMD и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности и центра распределения огня KDA. NASAMS предоставляет воздушным защитникам адаптируемую современную систему защиты, которая может максимально увеличить их способность идентифицировать, поражать и уничтожать текущие и появляющиеся вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и новые угрозы крылатых ракет.

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