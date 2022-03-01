Группу вертолетов российских оккупантов украинские защитники атаковали над Киевским водохранилищем и уничтожили по меньшей мере два из них, сообщают пользователи социальных сетей.
На записи с места происшествия видно, что оккупанты активно использовали тепловую защиту.
Российско-украинская война продолжается уже шестые сутки. Украинские военные героически выдерживают атаки оккупантов во всех областных центрах.
С начала суток оккупанты проводили перегруппировку войск и наносили ракетно-бомбовые удары с воздуха.
Враг широко применяет ДРГ для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
В настоящее время ВСУ уничтожили почти 6 тысяч захватчиков, еще 200 взяли в плен. При этом в России реальные данные по количеству погибших скрывают.