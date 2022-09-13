Оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлении Любомировки и Безымянного, но понесли потери и отступили.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по районам сосредоточения вражеского вооружения на оккупированной части юга страны, уничтожено почти 60 российских захватчиков.

Как сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook, обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая.

Силы обороны Украины продолжают ведение активных действий и отжимания противника вдоль всей линии фронта.

Видео дня

В то же время, враг продолжает попытки подтянуть запасы боеприпасов и резервов живой силы, изыскивает альтернативные пути доставки вооружения и техники.

"В течение боевого дня ведением штурмовых действий в направлениях с Терновых Под на Любомировку и с Чкалово на Безымянное противник пытался улучшить тактическое положение силами от двух взводов до роты при поддержке танков. В обоих случаях успеха не имел, понес потери и отступил", - говорится в сводке.

Также в течение боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций, вражеская авиация нанесла 15 ударов.

"Несмотря на это, наши подразделения удерживают занимаемые рубежи, отвечают огневым поражениям и отражают попытки противника улучшить тактическое положение", - говорится в сводке.

При этом, украинской авиацией нанесено 2 удара по силам противника в районе Новопетровки на Херсонщине.

Также украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 300 огневых задач.

"Поражения направлялись на 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы", - сказано в сводке.

Как отмечается в сводке, с целью "развеивания оккупационных мифов о восстановлении мостов, огневым контролем, примененным по Антоновскому мосту, в очередной раз была закреплена его непригодность к использованию".

"Неприятель потерял 59 рашистов, танк, 5 гаубиц152-го калибра, в том числе и самоходных - "Мста-Б" и "Мста-С", командно-штабную машину и машину управления, 12 единиц другой авто-бронетехники", - отмечается в сводке.

В Черном море, вблизи побережья временно оккупированной территории Автономной республики Крым маневрируют 12 боевых кораблей, среди которых 4 носителя более 30 крылатых "Калибров".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах ВСУ в освобождении оккупированных территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: