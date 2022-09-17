Подтверждены значительные потери среди подразделений так называемого "Союза добровольцев Донбасса" российских оккупантов.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Подтверждены значительные потери среди подразделений так называемого "Союза Добровольцев Донбасса". Раненым представителям батальона указанного незаконного вооруженного формирования, которые принимали участие в штурме населенного пункта Авдеевка, после эвакуации в Ростов-на-Дону, было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале, потому что они не имеют статуса регулярного военного формирования", - говорится в заметке.
Как сообщал УНИАН, одиозный лидер Чечни Рамзан Кадыров придумал, как спасти Кремль от всеобщей мобилизации. Он объявил о плане "самомобилизации". Его "идея" заключается в том, что "каждый руководитель региона вполне может подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев".
По данным аналитиков ISW, российские регионы объединились вокруг призыва Кадырова по "самомобилизации". Ее развернули на местном уровне, чтобы предоставить дополнительные силы российским оккупантам.