Раненым представителям батальона этого незаконного вооруженного формирования в России было отказано в оказании медицинской помощи.

Подтверждены значительные потери среди подразделений так называемого "Союза добровольцев Донбасса" российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Подтверждены значительные потери среди подразделений так называемого "Союза Добровольцев Донбасса". Раненым представителям батальона указанного незаконного вооруженного формирования, которые принимали участие в штурме населенного пункта Авдеевка, после эвакуации в Ростов-на-Дону, было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале, потому что они не имеют статуса регулярного военного формирования", - говорится в заметке.

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Как сообщал УНИАН, одиозный лидер Чечни Рамзан Кадыров придумал, как спасти Кремль от всеобщей мобилизации. Он объявил о плане "самомобилизации". Его "идея" заключается в том, что "каждый руководитель региона вполне может подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев".

По данным аналитиков ISW, российские регионы объединились вокруг призыва Кадырова по "самомобилизации". Ее развернули на местном уровне, чтобы предоставить дополнительные силы российским оккупантам.

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