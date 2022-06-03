Враг сегодня пытался остановить продвижение украинских военных.

Вооруженные силы Украины удачно отразили контрнаступление оккупантов на криворожском направлении.

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявил советник председателя Херсонского облсовета, боец ТРО Сергей Хлань.

"На Криворожском направлении мы имели трое суток победы, освобожденные села. Оккупант сегодня попытался провести контратаку, чтобы сломать эти достижения, но получил очень мощный отпор, и наши Вооруженные силы отбросили еще больше назад оккупанта. Он пробовал атаковать, но получилось так, что откатился еще больше назад", - сказал он.

Напомним, оккупанты нанесли удар из ствольной артиллерии по частному сектору в селе Марьянское Днепропетровской области, повреждены дома и газопровод.

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