Сегодня в Германии обсуждали дальнейшие поставки оружия Украине.

В ближайшие месяцы страны-партнеры нарастят поставки оружия в Украину, что даст ВСУ "преимущество на поле боя". Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи в "Рамштайне".

"В последующие месяцы мы будем увеличивать военную мощь Украины, а также мы будем проводить тренинги для украинских военных... Я уверен, что оборудование, которое в скором будущем, в следующие месяцы, поступит в Украину, действительно даст ВСУ преимущество на поле боя", – заявил он.

При этом американский военный министр отметил "исключительную мощь и храбрость" украинских солдат, которые "не перестают удивлять".

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Встреча в формате Рамштайн

Сегодня на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит уже 11-я по счету встреча рабочей группы стран-партнеров Украины, где обсуждаются вопросы поставок оружия для украинской армии. В настоящее время участниками "оружейной коалиции" являются уже более 50 стран мира.

В рамках сегодняшней встречи партнеры договорились поставлять Украине системы ПВО в приоритетном порядке. Также были достигнуты определенные договоренности касательно бронетехники.

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