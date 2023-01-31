Разбор завалов закончен, сейчас идентифицируют "двухсотых".

Украинские воины устроили мощный "фейерверк" в штабе одного из русских полков. Уничтожено много оккупантов.

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", уничтожен штаб полка 18 гвардейской мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Калининградской области РФ.

"В результате фейерверка устроенном в штабе одного из полков 18 мсд российских оккупантов в Украине, ориентировочные безвозвратные потери оккупантов составили: до 70 - 200", - сообщил "Штирлиц".

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По данным украинского офицера, сейчас разбор завалов завершен, проходит идентификация "демобилизованных".

Война в Украине: ВСУ уничтожают оккупантов

За сутки уничтожено 850 оккупантов, и теперь общие потери России в Украине составляют более 127 тысяч захватчиков.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 склада боеприпасов оккупантов.

На сокрушительные удары ВСУ жалуются и сами оккупанты. В частности, недавно оккупант 27-й мотострелковой бригады РФ пожаловался на огромные потери среди личного состава и панические настроения вновь прибывших бойцов. По его словам, накануне ВСУ разгромили полевой лагерь врага.

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