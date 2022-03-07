Теперь у оккупантов будут проблемы с горючим.

Черниговщина дала достойный отпор оккупантам. Так, под Прилуками сняли на видео разбитую колонну российских бензовозов.

"Под Прилуками уничтожили тыловую колонну оккупантов. Наступать на Киев без горючего будет немного проблематично", – написал в своем Телеграмм-канале журналист Андрей Цаплиенко.

Ранее в Пентагоне заявляли, что огромная колонна под Киевом по-прежнему стоит на месте. Внешние наблюдатели предполагают, что она увязла в грязи и, скорее всего, сожгла все горючее.

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