Некоторые пораженные цели оккупантов в Генштабе не называют.

Силы обороны Украины поразили 3 пункта управления, склад боеприпасов, состав горючего и места скопления российских захватчиков.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, а также один - по зенитно-ракетному комплексу. Также, за прошедшие сутки, наши воины сбили 5 вражеских разведывательных БпЛА разных типов", - говорится в сводке.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 3 пункта управления, а также район сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и еще две важных цели оккупантов", - говорится в сводке.

Потери России в Украине: актуальные данные

По данным украинского Генштаба, общие боевые потери России по состоянию на 27 марта предварительно составляют 171 160 человек.

Также РФ потеряла в Украине: 3595 танков, 6953 боевых бронированных машин, 2638 артиллерийских систем, 523 РСЗО, 277 средств ПВО, 305 самолетов и 291 вертолетов.

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