По его словам, украинские защитники действуют по правилам новой технологической войны.

Вооруженные силы Украины сейчас осуществляют локализацию боевых действий в рамках операции, которую условно можно назвать "Буря в пустыне".

Об этом заявил военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, украинские защитники действуют как по учебнику новой технологической войны.

"На первом этапе эта операция включает локализацию района боевых действий. Так вот, локализация района боевых действий, которую Соединенные Штаты в Ираке выполняли авиацией, мы уже сделали, используя дальнобойные системы. А роль штурмовой авиации по уничтожению ключевых переправ, выполнили системы HIMARS", - пояснил Згурец.

Эксперт отметил, что также продолжается этап по уничтожению логистики российских оккупантов.

"Этот этап включает уничтожение командных пунктов и противовоздушной обороны. А дальше - уничтожение наземной группировки, которая до сих пор не найдет способ покинуть правый берег Днепра", - добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, в Пентагоне оценили эффективность ВСУ на 12 баллов из 10.

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