Сырский добавил, что борьба с оккупантами изнурительная и требует от наших воинов максимального напряжения, физических и моральных усилий.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский опроверг заявления российских пропагандистов относительно "молниеносных продвижений" оккупантов на Донбассе.

Как сообщает группировка Объединенных сил в Facebook, генерал-полковник Сирський, который работает на самых сложных участках обороны, рассказал о реальной ситуации на фронте и подчеркнул, что победы захватчиков, о которых рассказывают в пропагандистских СМИ, мнимые.

"Российские СМИ свободно оперируют названиями якобы "захваченных населенных пунктов. Это, мягко говоря, не соответствует действительности, и реальными успехами оккупационные войска похвастаться не могут", – отметил он.

Сырский подчеркнул, что на востоке нашей страны продолжаются жестокие бои. Он добавил, что борьба с оккупантами изнурительная и требует от наших воинов максимального напряжения физических и моральных усилий.

"Но необходимо критически относиться к поспешным заявлениям, особенно во враждебных источниках информации, и верить в наших героев", – подчеркнул командующий Сухопутных войск.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 13 августа 2022 российские оккупанты пытались продвинуться на направлениях Лисичанский НПЗ - Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. Враг проводил штурм и наступательные действия. На направлении Спорное - Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.

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