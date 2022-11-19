Воины украинских ракетных войск и артиллерии, среди прочего, поразили пункт управления и более 12 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

За сутки украинские защитники нанесли семь ударов по районам сосредоточения противника.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12 районов сосредоточения живой силы и ВВТ и средство противовоздушной обороны оккупантов", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, за сутки подразделения Вооруженных сил отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.

Деоккупация Украины - важнейшие новости

Начальник Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что вся Николаевская область освобождена. Под оккупацией оставалась Кинбурнская коса - песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

10 ноября стало известно, что украинские воины взяли под контроль Снегиревку. Нардеп Роман Костенко отмечал, что это последний город, который находился под контролем противника в Николаевской области.

11 числа украинские спецподразделения зашли в Херсон, который противники смогли захватить в первые дни полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: