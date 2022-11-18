За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили 4 крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 5 БпЛА "Шахед-136".

Украинские военные за сутки поразили 22 района сосредоточения живой силы и техники врага, а также пункты управления противника и склады боеприпасов.

Об этом речь идет в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

"Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 22 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов боеприпасов и 4 других важных объекта оккупантов", - рассказали в Генштабе.

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Кроме этого, за минувшие сутки украинские войска отбили атаки оккупантов в районах 9 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

"Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях и продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Постоянно ведет воздушную разведку", - рассказали в Генштабе.

Отмечается, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Опытное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

Деоккупация Украины-важнейшие новости

Начальник Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что вся Николаевская область освобождена. Под оккупацией оставалась Кинбурнская коса - песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

10 ноября стало известно, что украинские воины взяли под контроль Снегиревку. Нардеп Роман Костенко отмечал, что это последний город, который находился под контролем противника в Николаевской области.

11 числа украинские спецподразделения зашли в Херсон, который противники смогли захватить в первые дни полномасштабного вторжения.

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