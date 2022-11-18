Украинские военные за сутки поразили 22 района сосредоточения живой силы и техники врага, а также пункты управления противника и склады боеприпасов.
Об этом речь идет в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.
"Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 22 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов боеприпасов и 4 других важных объекта оккупантов", - рассказали в Генштабе.
Кроме этого, за минувшие сутки украинские войска отбили атаки оккупантов в районах 9 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.
"Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях и продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Постоянно ведет воздушную разведку", - рассказали в Генштабе.
Отмечается, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Опытное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.
Деоккупация Украины-важнейшие новости
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