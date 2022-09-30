За сутки украинские войска поразили десятки районов сосредоточения живой силы и вооружения, склады с боеприпасами и технику врага.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 6:00.
Отмечается, что по уточненной информации в течение последних дней подтверждены потери противника на отдельных направлениях.
Отдельно, в Бахмутовке Луганской области в результате удара по району сосредоточения противника более пятидесяти военнослужащих ликвидировано и уничтожено семнадцать единиц вражеской техники, а в Токмаке Запорожской области до пятидесяти военнослужащих противника получили ранения и уничтожены десять единиц вооружения и военной техники.
Кроме того, в Гуляйпольском районе Запорожской области до сорока военнослужащих противника были ранены, а в Мелитополе был уничтожен пункт управления, зенитный ракетный комплекс С-300 и ранены более пятидесяти оккупантов.
"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное", - рассказали в Генштабе.
Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 29 ударов.
Так, подтверждено поражение шести опорных пунктов, двадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника.
Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили семь БпЛА, в частности, пять - иранского производства, один вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25.
"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять командных пунктов, пятнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, один зенитный ракетный комплекс и восемь других важных объектов противника", - говорится в сводке.
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