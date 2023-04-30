Занятия проводят шведские инструкторы.

Украинские военные изучают организацию и ведение боев в городской застройке. Занятия проводят военные инструкторы Вооруженных Сил Королевства Швеция в рамках базовой общевойсковой подготовки воинов ВСУ в Великобритании.

Как отметили в Генштабе ВСУ, эта подготовка поможет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силу действий Вооруженных Сил Украины, чтобы военнослужащие могли овладеть необходимыми тактическими знаниями для защиты Украины.

"Под руководством инструкторов Вооруженных Сил Королевства Швеция, новобранцы Вооруженных Сил Украины становятся более подготовленными к боевым действиям. Королевство Щвеция продолжает поддерживать народ Украины и оказывает постоянную поддержку в ответ на продолжающееся нарушение Россией международного права", – говорится в сообщении.

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Подготовка украинских военных за рубежом

Обучение в Великобритании уже прошли по меньшей мере 14 тысяч военнослужащих. Они вернулись защищать Украину от российских захватчиков.

В целом западные партнеры уже подготовили около 60 тысяч воинов Вооруженных сил Украины. Депутат немецкого Бундестага от Консервативной партии ХДС Родерих Кизеветтер отметил, что большинство военных должны вернуться в Украину в течение мая-июня 2023 года.

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