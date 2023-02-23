Бойцы Вооруженных Сил Украины показали работу на зенитной самоходной артиллерийской установке Gepard немецкого производства.
Ее используют для сбивания вражеских воздушных целей. Видео опубликовало командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
"Воины боевого расчета зенитной установки Gepard круглосуточно несут дежурство, чтобы защитить наше небо от врага. Наши воины умело пользуются техникой предоставленной странами партнерами, с помощью которой сбита значительная часть российских воздушных целей", - говорится в сообщении.
Немецкие Gepard в Украине
Gepard - немецкая зенитная самоходная установка предназначена для прикрытия сухопутных войск, а также уничтожение воздушных и наземных/надводных целей на дальности до 4500 метров. Первые САУ Украина получила в июле 2022 года, они оказались достаточно эффективными для уничтожения дронов-камикадзе, ракет и других воздушных целей.
14 февраля Германия решила возобновить производство боеприпасов для Gepard, чтобы обеспечить Украину. Сообщалось, что уже заключен правительственный контракт с оружейной корпорацией Rheinmetall.