Эту САУ преимущественно используют для сбивания вражеских воздушных целей.

Бойцы Вооруженных Сил Украины показали работу на зенитной самоходной артиллерийской установке Gepard немецкого производства.

Ее используют для сбивания вражеских воздушных целей. Видео опубликовало командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

"Воины боевого расчета зенитной установки Gepard круглосуточно несут дежурство, чтобы защитить наше небо от врага. Наши воины умело пользуются техникой предоставленной странами партнерами, с помощью которой сбита значительная часть российских воздушных целей", - говорится в сообщении.

Видео дня

Немецкие Gepard в Украине

Gepard - немецкая зенитная самоходная установка предназначена для прикрытия сухопутных войск, а также уничтожение воздушных и наземных/надводных целей на дальности до 4500 метров. Первые САУ Украина получила в июле 2022 года, они оказались достаточно эффективными для уничтожения дронов-камикадзе, ракет и других воздушных целей.

14 февраля Германия решила возобновить производство боеприпасов для Gepard, чтобы обеспечить Украину. Сообщалось, что уже заключен правительственный контракт с оружейной корпорацией Rheinmetall.

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