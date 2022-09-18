Количество убитых оккупантов приближается к 55 тысячам.

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян на войне против Украины.

Как указано в сообщении, с 24 февраля потери врага среди личного состава составили 54480 человек.

Среди них 230 человек ликвидированы за последние сутки.

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Кроме этого, было уничтожено:

танков – 2210 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 4718 (+17);

артиллерийских систем – 1309 (+3);

РСЗО – 312;

средств ПВО – 168;

самолетов – 251;

вертолетов – 217 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 918 (+7);

крылатых ракет – 238 (+2);

кораблей / катеров ‒ 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 3578 (+7);

специальной техники – 122 (+1).

Как писал УНИАН, продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что освобождена почти вся территория Харьковской области.

Успехи Вооруженных сил Украины на юге даются очень тяжелыми боями и усилиями, отметила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк: "Продвижение не такое стремительное и быстрое, как бы нам хотелось, но достаточно результативное".

За минувшие сутки украинская авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники российских войск.

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