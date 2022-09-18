Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян на войне против Украины.
Как указано в сообщении, с 24 февраля потери врага среди личного состава составили 54480 человек.
Среди них 230 человек ликвидированы за последние сутки.
Кроме этого, было уничтожено:
- танков – 2210 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин – 4718 (+17);
- артиллерийских систем – 1309 (+3);
- РСЗО – 312;
- средств ПВО – 168;
- самолетов – 251;
- вертолетов – 217 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 918 (+7);
- крылатых ракет – 238 (+2);
- кораблей / катеров ‒ 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3578 (+7);
- специальной техники – 122 (+1).
Как писал УНИАН, продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что освобождена почти вся территория Харьковской области.
Успехи Вооруженных сил Украины на юге даются очень тяжелыми боями и усилиями, отметила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк: "Продвижение не такое стремительное и быстрое, как бы нам хотелось, но достаточно результативное".
За минувшие сутки украинская авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники российских войск.
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