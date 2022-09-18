ВСУ отправили в ад еще более 200 оккупантов / facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян на войне против Украины.

Как указано в сообщении, с 24 февраля потери врага среди личного состава составили 54480 человек.

Среди них 230 человек ликвидированы за последние сутки. 

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Кроме этого, было уничтожено:

  • танков – 2210 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин – 4718 (+17); 
  • артиллерийских систем – 1309 (+3);
  • РСЗО – 312;
  • средств ПВО – 168;
  • самолетов – 251;
  • вертолетов – 217 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 918 (+7);
  • крылатых ракет – 238 (+2);
  • кораблей / катеров ‒ 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3578 (+7);
  • специальной техники – 122 (+1).
изображение Генштаб ВСУ

Как писал УНИАН, продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что освобождена почти вся территория Харьковской области.

Успехи Вооруженных сил Украины на юге даются очень тяжелыми боями и усилиями, отметила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк: "Продвижение не такое стремительное и быстрое, как бы нам хотелось, но достаточно результативное".

За минувшие сутки украинская авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники российских войск.

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