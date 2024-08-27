Это направление ведет к 2 крупным городам Донбасса - Угледар и Курахово.

Кураховское направление является сверхважным для российских оккупантов, потому что оно ведет к двум крупным городам Донецкой области. Об этом сказал представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский в эфире телемарафона.

Он отмечает, что враг активно применяет бронетехнику на Кураховском направлении, в отличие от многих других направлений, где в основном происходят пехотные штурмы с применением 1-2 бронемашин.

"На нашем направлении враг не боится применять колонны российской техники. В прошлую пятницу было 27 единиц бронетехники, а в конце июля были большие массированные штурмы с участием более 50 единиц вражеской техники", - сказал Дрималовский.

Видео дня

По его словам, наши десантники очень хорошо уничтожают российскую технику. "Не ошибусь, если скажу, что 79 ОДШБ это фактически лидер в стране по количеству уничтоженной вражеской техники и, возможно, именно потому, что враг здесь ее массированно применяет и у наших операторов ударных дронов, противотанкистов, у нашей пехоты есть очень много целей", - отметил представитель пресс-службы 79 ОДШБ.

Дрималовский считает, что враг применяет так много бронетехники, потому что считает Кураховское направление для себя сверхважным. "Это направление ведет к двум крупным городам Донбасса - Угледар, Курахово. Враг рвется к селу Константиновка, потому что именно в этом селе пролегает трасса из Марьинки в Угледар и, выйдя на эту трассу, враг сможет двигаться по ней в тыл той группировке, которая удерживает город Угледар. Конечно же россияне не покидают своих захватнических планов - оккупировать Курахово, которое ежедневно подвергается жестоким артиллерийским обстрелам, они бьют авиабомбами", - подчеркнул он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявлял 9 августа, что количество пехотных штурмов врага на Покровском и Кураховском направлениях уменьшилось после начала операции на Курщине.

По его словам, враг "огрызается" и обстреливает из артиллерии, активно применяет дроны. Но при этом именно "мясные" пехотные штурмы и попытки их проведения уменьшились.

По данным генштаба ВСУ, самыми сложными остаются Торецкое, Покровское и Кураховское направления.

Вас также могут заинтересовать новости: