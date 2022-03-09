Уже 14 дней в Украине длится война, которую развязала РФ.

Пресс-служба Вооруженных сил Украины сообщила, что российские оккупанты сейчас сосредотачивают основные силы на захват нескольких городов.

"Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, захвате Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева; обеспечении сухопутного коридора между ТОТ АР Крым и континентальной частью РФ. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей", - говорится в заявлении.

Также в ведомстве добавили, что противник существенно снизил темпы продвижения войск, но не отказался от проведения наступательной операции.

"Российский оккупант несет потери в живой силе и технике, личный состав деморализован, сдается в плен или прибегает к дезертирству", - добавили в ВСУ.

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