На месте происшествия продолжается пожар и детонация вражеских боеприпасов.

Украинские военные продолжают "кошмарить" россиян во временно оккупированной Чернобаевке на Херсонщине. В результате уже юбилейного 25-го удара враг потерял собственную технику и боеприпасы.

Об этом у себя в Facebook сообщил советник председателя ОП Алексей Арестович.

Знаю, знаю, оно уже не так, как раньше, но юбилейный раз неудобно обойти. Чернобаевка 25. Огневое поражение по скоплению техники – в 14:23 – написал Арестович.

И добавил, что по состоянию на 15: 37 в Чернобаевке еще продолжалась детонация боекомплектов.

Феномен Чернобаевки: что надо знать

Российские оккупанты используют военный аэродром в районе населенного пункта Чернобаевка как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. По сей день он 24-ти раза становился мишенью украинских военных.

Впервые на этом аэродроме позиции захватчики разгромили еще 27 февраля. Впрочем, после удара украинскими "Байрактарами", русские разместили на том же месте новые вертолеты.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии-генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Ранее УНИАН рассказывал, что в оккупантов уже сформировалась паника от одного лишь упоминания о Чернобаевку. Чтобы заставить военных идти на фронт, российские командиры вынуждены прибегать ко лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

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