Украинская армия "навязала" свои правила на поле боя.

Бойцы ВСУ показали оккупантам, что такое жест доброй воли "по-украински" и вдребезги уничтожили вражеский "Урал" на фронте.

Эпичную операцию по ликвидации российского грузовика показали артиллеристы Великокняжеской бригады в коллаборации с бойцами воздушного десанта Сичеславской бригады.

В кадре "Урал" врага разлетелся на обломки, видео украинская армия традиционно "приправила" драйвовой музыкой для подъема настроения.

Потери оккупантов за последние сутки - статистика Генштаба

Напомним, что ежедневно Генштаб ВСУ отчитывается украинцам об очередных потерях россиян, которые пришли на наши земли с войной.

Так, утром 1 июня стало известно, что украинские защитники ликвидировали 460 оккупантов. Общие потери живой силы врага достигли 208 370 солдат. Также россияне в последние сутки потеряли 2 танка, 14 артсистем, 6 бронированных машин, 7 БПЛА, 9 единиц автомобильной техники и 4 единицы специальной техники.

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