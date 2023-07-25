Также в ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки.

В направлении Старомайорское Силы обороны добились успеха. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас наши воины закрепляются там на достигнутых рубежах.

"Противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы", - сообщил Ковалев.

По его словам, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Он отметил, что на Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут: "В ходе ведения Силами обороны наступательно - штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", - сообщил спикер Генштаба.

По его словам, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. Противник проводил безуспешные наступательные действия в районах в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки.

ВСУ провели новые боевые столкновения с оккупантами - главное от Генштаба

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений по всему фронту.

Российские оккупанты нанесли авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области, возле Терновников, Ольшаной и Кисловки на Купянском направлении, а также в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного и Раздоловки Донецкой области. Также враг вел артиллерийский огонь по многим населенным пунктам в Украине.

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