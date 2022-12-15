Командир штурмового отряда Руслан "Песня" Качуровский: В Бахмуте русские идут нахрапом, максимально нагло, в полный рост. Соответственно, в полной мере получают

Командир штурмового отряда Руслан "Песня" Качуровский в интервью УНИАН рассказал про ситуацию в Бахмуте, почему этот участок фронта важен для россиян, смогут ли украинские силы удержать контроль над городом, и как много людей остаются жить под обстрелами.

Наши военные в последнее время записывают видео, на которых опровергают фейки российской пропаганды о том, что россияне якобы зашли в Бахмут. Расскажите о ситуации в городе?

Когда россияне в марте заходили в Киевскую область, тоже рассказывали, что они уже берут Киев. Здесь такая же ситуация: они стоят где-то в пригороде, зашли на какую-то условную окраину, а рассказывают, что уже захватили Бахмут. Город полностью под контролем украинских военных. На окраине – уличные бои. Здесь нет такой ситуации, что одна лесопосадка наша, а через километр — другая с противником. Бахмут — это город, поэтому между позициями может быть 100-150 метров.

Артиллерией город обстреливается с начала лета. Из-за этого очень много разрушений. В будущем, наверное, проще будет его снести и отстроить заново. Но при этом, какая-то минимальная жизнь продолжается. Где-то месяц назад в Бахмуте можно было найти работающие мелкие магазины частников. А если работает связь, даже рассчитаться картой — перекинуть оплату с карты на карту (смеется).

То есть, самый большой абсурд в том, что при активных боевых действиях в городе по-прежнему остаются люди.

И как много людей не выехало?

Много. Это не одна-две семьи, а нескольких тысяч. Помимо стариков, в Бахмуте осталось очень много молодых людей с маленькими детьми.

Как они выживают?

Жилые дома в городе часто полуразрушены. В одном подвале пятиэтажки может проживать несколько семей, которые раньше были соседями. В таких условиях 10-15 человек, вместе с детьми, живут под обстрелами, не имея ни воды, ни света, ни отопления. В котелках у подъезда готовят еду, которую им привозят волонтеры. Наши ребята тоже всегда помогают: кашей, тушенкой.

Волонтеры каждый день приезжают к этим людям и просят уехать. Предлагают им переселиться в другие населенные пункты, ближе к центральной Украине, предлагают им минимальное обеспечение… Мне кажется, это в любом случае лучше, чем жить здесь, под обстрелами, но люди не соглашаются. Люди живут даже в Соледаре, который уже частично не наш…

ГСЧС сообщает, что 11 декабря россияне обстреляли авто спасателей, которые доставляли в Бахмут гуманитарку. Россияне часто стреляют в гражданских и волонтеров?

Им вообще без разницы, в кого стрелять. Они не брезгуют убивать никого, будь перед ними медики, семья гражданских, или группа для эвакуации. Они считают врагами всех, включая местное население. Им все равно на жизни людей.

Зато украинские военнослужащие не откроют огонь по тем районам, где находятся гражданские. Когда мы видим занятое оккупантами село и есть подозрение, что там живет хотя бы один гражданский, значит, мы туда уже не стреляем.

Работают ли какие-то пункты помощи, может, больница?

Жертвы среди населения в Бахмуте однозначно есть. Работают не больницы, а стабпункт. Там принимают и местное население, и военных. Оказывают помощь и направляют дальше.

У нас есть своя эвакуация. Либо своими силами вывозим, либо подключаются "Госпитальеры". Также есть другие организации, которые оказывают медпомощь. Поэтому можно обратиться к ним. Либо мы вывезем, если есть возможность.

В чем заключается основная тактика россиян во время штурма Бахмута?

В целом, с обеих сторон сначала идет артиллерия, потом наступление. Отличие только в количестве задействованных ресурсов: артиллерии и наступающей пехоты. У нас - меньше. Но мы результативнее, так как с нашей стороны больше мотивации.

А у россиян тактика всегда одна: вначале идет артиллерия, авиация, всевозможное вооружение, а потом идет пехота. Но они сами не понимают, куда они идут. Если в двух словах: когда с нашей стороны идет атака, мы общаемся между собой, полностью узнаем оперативную обстановку. А россияне ведут штурм напролом. Первая часть их людей несет потери, вторая часть убирает эти потери, а третья часть снова лезет, даже не зная ситуации.

Они идут нахрапом и берут количеством, максимально нагло, в полный рост. Соответственно, в полной мере получают. Актив их пехоты и техники сейчас превышает наш. Только поэтому у них есть успех на некоторых приоритетных для них направлениях.

Спикеры ВСУ сообщают, что на бахмутском направлении ЧВК "Вагнер" создает небольшие штурмовые группы, которые пытаются действовать рассредоточено.

Не важно, в каких они подразделениях служат. Это могут быть мобилизованные из ОРДЛО, а могут быть мобилизованные из РФ, это могут быть зеки из "Вагнера"... Мы не знаем "в лицо" того оккупанта, который точечно идет в наступление, не понимаем до конца, кто это: пьяница из Перми, зек или свежий мобилизованный. В любом случае, ни одна из этих групп не имеет должной подготовки или специализации.

Первой волной они всегда пускают людей, которых не жалко. Если первая волна нащупает у нас какие-то слабые участки, только потом они отправляют какие-то подготовленные войска. То есть, в целом россияне своих не жалеют, но берегут подготовленные ресурсы.

Насколько бои под Бахмутом стали активнее в последнее время?

У нашего подразделения был небольшой перерыв. Мы были в Бахмуте до середины августа, потом была ротация, и вернулись туда только сейчас (но немного в другом направлении работы). Поэтому сегодня ситуация выглядит совсем по-другому.

Если раньше наше подразделение выступало в обороне, теперь другие подразделения стоят в обороне, а мы пытаемся через нашу оборону выйти на врага и забрать какие-то их позиции. Но нужно понимать, что это точечная работа, речь не идет о целых населенных пунктах.

Чем россияне обстреливают Бахмут? Военные с Авдеевского направления рассказывают, что иногда даже запрещенными фосфорными снарядами.

Да, фосфор — это вообще "нормальная повседневность" от россиян. То есть, стабильно один-два раза в день в Бахмуте идет фосфор, "саушки" (самоходно-артиллерийские установки) разных калибров, "Гвоздика", "Акация", "Мста"... Также россияне обстреливают нас из танков, крупнокалиберных минометов. Когда находишься там, начинаешь очень хорошо разбираться.

Самое неприятное по принципу действия — российский "Солнцепек". При попадании в определенную точку, снаряд "Солнцепека" распыляет тяжелый газ, который оседает вниз - в окопы, в блиндажи. А потом этот снаряд автоматически воспламеняется, выжигая весь кислород.

Это оружие наносит очень сильный ущерб. Россияне считают "Солнцепеки" высокоточными, но, слава Богу, это не так. Они бьют не точно и не попадают в те места, куда не хотелось бы.

Спикер восточной группировки войск ЗСУ Андрей Череватый сообщает, что в сутки россияне совершают более 200 обстрелов позиций в районе Бахмута. Согласны с такой оценкой?

Не совсем понятно, что такое 200 обстрелов. Если имеется ввиду 200 снарядов — это мало. Мне кажется за сутки они выстреливают намного больше.

Обстрелы ведутся по одному направлению разными группами войск. То есть, одновременно может прилететь и из танка, и из крупнокалиберной артиллерии. Противник, в целом, берет количеством. Могут выпустить 200 мин в определенный сектор...

А, что касается нас, то, поскольку у нас ограниченное количество БК и мотивированные люди, мы больше нацелены на результат. Поэтому, в отличие от россиян, нам важно не просто выпустить большое количество снарядов, а выпустить их точно, чтобы поразить врага.

При таких массированных обстрелах мы сможем удержать Бахмут?

Я думаю, да. Бахмут под нами, и это не изменится. Я уже около месяца там не нахожусь, уехал на лечение. Но вы видите, насколько Бахмут на слуху.

Понятно, что глобально враг хотел бы захватить всю Донецкую область. И если оккупанты захватят Бахмут, то на этом не захотят останавливаться. Бахмут — важный логистический пункт для россиян. Его захват предоставит им доступ к развилке дорог - выход к трассе на Славянск, к трассе на Константиновку.

Но для нас это тоже принципиальная позиция. Поэтому, думаю, что удержим. Все будет зависеть от высшего руководства. Если будет такая же поддержка артиллерией и авиацией, как сейчас, думаю, все будет хорошо.

Кого бы вы сейчас выделили главными героями обороны? Понятно, что все работают вместе, но кто выделяется: это артиллерия, авиация, пехота?

Ну, смотрите, у всех свои задачи, и мы все работаем вместе, в комплексе. Важны даже задачи того, кто стоит на блокпосту за 200 км от нас - все работают в связке.

Конечно, артиллерия — это тот фактор, без которого мы не смогли бы продвинуться ни на сантиметр. Удержать населенный пункт без артиллерии очень тяжело. Но все и всегда работают на пехоту. Условно говоря, пока не придет пехотинец, то территория не считается контролируемой нами. Сначала стоит пехота, а ее уже прикрывает арта, танки, авиация…

Что, по вашим наблюдениям, отличает, например, оборону Киева и оборону Донбасса?

Проанализировать разные направления в один период времени, конечно, не смогу. Но если сравнивать с Киевом, или Запорожьем, где я конкретно был, то в районе Бахмута идут довольно массированные атаки врага.

Кроме того, в Киевской области нам очень сильно помогали люди, атмосфера была совсем другая. В районе активных боевых действий в Бахмуте мы видели людей, которые ждут Россию. А отъедешь на 5-7 километров, встречаются адекватные...

Когда говорим о зиме на фронте, всегда подразумеваем сложные условия ведения боевых действий из-за холодов, на улице мороз. Как обстоит ситуация с обеспечением военнослужащих?

По сравнению с февралем, или даже с летом, в этом плане все очень улучшилось. По одежде и прочему — обеспечение ЗСУ стало на вменяемый уровень. Все налажено. Скажем так, логистика теперь оптимизирована: есть четкое понимание, что необходимо и на какое количество человек. Волонтеры лишь оперативно закрывают какие-то пробелы, когда это необходимо.

Россиянам однозначно тяжелее. Мы ведь - дома.

Анастасия Светлевская

Анастасия Светлевская