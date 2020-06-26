ВСУ эффектно уничтожили известную группировку боевиков на Донбассе, момент попал на видео
Боевая группа К-2 54 ОМБр разгромила позиции известного бандитского формирования «Восток», члены которой часто стреляли по мирным жителям.
Момент уничтожения попал на видео, размещенное на YouTube группы.
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В кадр также попала местная инфраструктура, которая вследствие господства оккупантов сейчас находится в ужасном состоянии.
«Так, где-то на одном таком месте расположены позиции батальона «Восток» оккупационных войск, который когда-то создал предатель Украины Саша «Скиф» или «Ходок». И одна из таких позиций доставляла много хлопот украинским бойцам», – говорится в сообщении.
В К-2 54 ОМБр отметили, что боевики неоднократно стреляли по мирному населению.
«И за дело взялись разведчики. Было принято решение об уничтожении этой позиции. После проведенных разнообразных мероприятий военного характера в один из дней был нанесен огневой удар по оккупантах в ответ на их обстрелы», – объяснили военные.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня.
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