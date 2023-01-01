Речь идет прежде всего о системах HIMARS и MLRS, которые уже помогли достичь значительных успехов на фронте.

В последнее время все чаще появляются оценки, что РФ готовится к длительной войне и возможной попытки нового наступления. Чтобы не допустить этого и переломить ход боевых действий на Донбассе в пользу ВСУ, партнеры нашего государства должны продолжать оказывать поддержку. Это может быть авиация, высокоточные ракеты или артиллерия.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый. Речь идет прежде всего о системах HIMARS и MLRS, которые уже помогли достичь значительных успехов на фронте.

По словам Череватого, к сожалению, Россия еще имеет возможность вести такую войну типа начала 20 века. Агрессор имеет мобилизационные ресурсы и запасы старого советского вооружения.

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[...] однако существенно ее может переломить, если наши партнеры продолжат и дальше, или еще лучше интенсифицируют поставку высокоточных систем вооружения или авиации, или усилят ракетные войска и артиллерию – продолжает спикер.

Он также добавил, что активные боевые действия на Бахмутском направлении продолжаются уже более 5 месяцев. Российские войска, которые неустанно штурмуют позиции ВСУ, требуют паузы. Впрочем, ресурсов у них еще вдоволь.

Война Украины с Россией – прогнозы

Как сообщал УНИАН, по мнению руководителя ГУР генерал-майора Кирилла Буданова, бои в Украине должны закончиться к лету следующего года.

В начале ноября Буданов подчеркивал, что наступает решающий период войны в Украине.

В то же время, по прогнозу британской газеты Financial Times, война против РФ продлится весь следующий год, поскольку ни одна из сторон полномасштабного конфликта не захочет его замораживания.

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