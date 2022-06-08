Он заявил, что сейчас военнослужащие разделены на две категории.

Время бодрых лозунгов прошло и ждать контрнаступления Вооруженных сил Украины, как и стабилизации фронта, украинцы могут долго.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Время бодрых лозунгов прошло. Ждать контрнаступления мы можем долго. Ждать стабилизации фронта тоже можем долго. Сейчас в армии начался раскол - точнее, не раскол, а разделение людей на тех, кто посыпался морально и не держит ситуацию, и тех, кто готов биться до конца..." - рассказал Арестович.

Он отметил, что сейчас любая попытка прогнозировать зависает в воздухе, так как "мы не знаем реальных темпов, номенклатуры и объемов поставок" военной помощи от партнеров.

"Нам сейчас нужны люди-стайеры (выносливые - УНИАН), способные бежать равномерно и долго марафонский забег", - отметил советник главы Офиса президента.

Напомним, что ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Украину каждый день поступает помощь от партнеров. Он отметил, что страна должна быть благодарна за нее, так как другие страны ничего не должны Украине.

"Мы считаем, что нам все должны, а это немножечко не так", - сказал Данилов.

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