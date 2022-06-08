Это помощь и нам надо благодарить, что она на сегодняшний день есть, отметил Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на вопрос, который сейчас обсуждается в обществе, что партнеры Украины затянули с поставкой военного оружия, поэтому сейчас возникла такая ситуация вокруг Северодонецка и не означает ли это, что кое-кто в Европе уже решил, что Украина должна начать переговоры о мире.

Ответ Данилов разъяснил в эфире информационного телемарафона.

"Европа абсолютная разная – есть страны, которые стоят совместно бок о бок с нами, а есть те, кто наблюдает. Это известная вещь, и я не открою сегодня какой-то новости. То, что касается высказываний о задержке (с поставкой оружия - УНИАН), надо иметь в виду, что нам никто ничего не обязан. Это помощь, которую мы получаем от всех стран, нам надо благодарить, что она на сегодняшний день есть. Мне сложно представить, как человеку, который с первого дня ни разу не был в подвале, все первые дни был наверху и наблюдал за теми событиями, которые были непосредственно под Киевом собственными глазами. Я не представляю, чтобы мы делали (с 24 февраля - УНИАН), если бы у нас в то время не было того, что нам предоставили - Джавелины, Стингеры, и тому подобное. Это в дополнение к нашим героическим Вооруженным силам, приложение к нашим сухопутным войскам, к нашей пехоте, спецназу ГУР и СБУ, пограничникам. Все отрабатывали на сто процентов. Но, я еще раз обращаю внимание, если бы не было помощи наших партнеров нам было бы крайне-крайне трудно", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что не надо считать что нашей стране все партнеры обязаны.

"Мы считаем, что нам все должны, а это немножечко не так. Да, нам помогают, помощь идет почти каждый день. Но, я хочу, чтобы мы имели в виду, что это не есть нам какие-то подарки. С каждой помощью, которая нам идет, есть договоренности президента. 24 часа в сутки (ведет переговоры - УНИАН). Я не знаю, есть ли еще президент на всем шаре, с которым бы он (Зеленский - УНИАН) не переговорил по поводу поставки нам оружия...такая сейчас ситуация. К большому сожалению, того вооружения, которое было у нас, его не хватало", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что лично он не считает, что у России слабая армия, в которой ничего нет и которая состоит только из тех, кто не умеет воевать.

"Мы видим, что после того, как им здесь "дали по зубам" - в Киевской, Черниговской, Сумской областях, откуда они отодвинулись. На сегодняшний день у них новая практика. Они палят артиллерией с утра до вечера. То, что сегодня происходит в Северодонецке, то что происходило до этого на других территориях. Имеем в виду, что мы имеем дело со второй армией мира. Не надо щеголять, что они слабые и бестолковые. Они так же уже научились на этой войне воевать и это факт", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО рассказал о том, что происходит сегодня на фронтах нашей страны.

"Нам тяжело, нам сложно, но помощь идет каждый день. Каждый день самолет в воздухе, который доставляет нам оружие. Надо иметь в виду, что мы на сегодня имеем 1200 км фронта на территории нашей страны...Благодаря нашим Вооруженным силам, нашему президенту, нашим гражданам, нашему обществу мы сегодня стоим и будем стоять... Легко не будет, потому что в этой войне каждая страна имеет свои интересы. Мы должны это учитывать и должны это четко себе представлять", - отметил Данилов.

Ранее сообщалось, что Польша анонсировала крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия Украине.

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