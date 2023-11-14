Тело погибшего разведчика оккупанты просто оставили в лесу.

Российская ДРГ смогла прорваться в Чернобыльскую зону в районе украинско-белорусской границы. Однако далеко враг не прошел - солдат остановили дикие кабаны.

По данным приближенного к Генштабу РФ Телеграм-канала "Кремлевская табакерка", событие произошло недалеко от Чернобыльской атомной станции. В зону отчуждения с территории Беларуси смогла проникнуть немногочисленная вражеская диверсионная группа. Они каким-то образом обошли украинские посты контроля и наблюдения.

"В какой-то момент группа проходила по лесу и столкнулась со стадом диких кабанов, которые там водятся. Стрелять животных возможности не было, поскольку громкие звуки выстрелов могли бы издать разведчиков. Кабанам удалось догнать одного из военных. После столкновения с одним из животных он неудачно упал и ударился головой о камень. Погиб на месте", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, тело погибшего россиянина не эвакуировали, а план операции пришлось менять. Сейчас украинские военные вероятный прорыв российской ДРГ нашей границы и нападение на нее кабанов не комментировало.

Война в Украине - потери РФ

По свежим данным Генштаба, Россия потеряла на войне против Украины около 313 тыс. 470 своих военных, 920 из которых ликвидированы за прошедшие сутки.

Также сообщалось, что в Украине успешно "демобилизовали" полковника внутренней службы Росси в отставке, а также еще 4 "не рядовых" военных.

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