Таким методом оккупанты хотят замедлить контрнаступление ВСУ в регионе.

Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на территории Херсонской области. Из-за этого поток беженцев сильно вырос, но оккупанты не пропускают мирное население. Они хотят использовать гражданских, как живой щит.

Такой информацией в разговоре с "Радио Свобода" поделился руководитель Васильевской ОТГ Сергей Калиман.

"Наши войска пошли в наступление по направлению к Херсону, поэтому очень большой поток беженцев пошел из Херсонской области. Российские войска, понимая это, не пропускают наших людей в том количестве", — сообщил Калиман.

По данным главы ОТГ, оккупанты специально задерживают гражданских. Со стороны Энергодара образовалась очередь в 2,5 тысячи машин. Украинцы вынуждены ждать возможности эвакуироваться 5-6 дней.

"Люди играют роль определенного живого щита для того, чтобы наши войска не могли продвигаться", — добавил Калиман.

Напомним, в конце июля мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как российские оккупанты пытаются усложнить выезд с временно захваченных территорий через Васильевку. С 1 августа рашисты должны были ввести новые правила. Они предусматривают необходимость обращаться в так называемую "комендатуру" за специальным пропуском.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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