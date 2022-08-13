На направлениях Донецк - Пески и Новоселовка - Александрополь боевые действия продолжаются.

Враг безуспешно штурмовал ряд направлений. На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции из ствольной, реактивной артиллерии и танков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Так, на Бахмутском направлении артиллерия и танки врага поражали районы Часового Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, Спорного, Роздолевки, Яковлевки, Вершины и Зайцевого. Авиаудары фиксировались неподалеку Яковлевки, Веселой Долины, Зайцево, Бахмута и Соледара. Противник вел штурмовые действия в направлениях Покровское – Бахмут, Видродження – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцевое, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении оккупанты осуществляли обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельське, Первомайское, Опытное, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Новобахмутовка. Самолеты штурмовой авиации ударили у Марьинки.

"Захватчики вели наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая, Красногоровка и Спартак - Авдеевка, успеха не имели и отброшены назад. На направлениях Донецк - Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются", - отметили в Генштабе.

Тем временем, на Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Владимировка, Павловка, Пречистовка, Угледар, Богоявленка, Новополь, Железнодорожное, Гуляйпольськое, Ольгевское, Шевченко, Бурлацкой, Новоселка, Дрожнянка, и Новоданиловка. Нанес авиаудар в районе Новоселки.

В направлении Сторожевое-Новоселка наши воины успешно остановили вражеское наступление и отбросили оккупантов назад.

На Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы из танков и артиллерии в районах Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.

Враг пытался вести наступательный бой в направлении Сухой Пруд – Лозовое, успеха не имел, отошел. Нанес авиационные удары возле Осокоровки и Андреевки. Продолжал ведение воздушной разведки БПЛА.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

В Генштабе также подчеркнули, что сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ терпит неудачу в формировании добробатов для участия в войне против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: