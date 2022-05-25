На Криворожском и Николаевском направлениях захватчики обстреливали населенные пункты почти по всей линии боевого противостояния.

Российские оккупанты безуспешно пытаются выйти на административную границу Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, на Харьковском направлении враг сосредоточился на удержании занятых рубежей и районов, и недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

Для этого противник совершил огневые налеты на Рубежное и Терновую и пытался контрнаступать в направлении Терновой, Русских Тишек и Питомника.

Кроме того, на Славянском направлении украинские военные ведут бои с группировкой российских войск, которые пытаются возобновить наступательные действия на Славянск.

В частности, украинские воины отбили несколько попыток российских оккупантов продвинуться в направлении поселка Долгенькое Харьковской области и поселка Богородичное Донецкой области.

На данный момент враг пытается найти слабые места в системе обороны украинских войск, для чего активно привлекает артиллерию и армейскую авиацию.

"Донецкое направление. Там силы обороны Украины ведут тяжелые бои с российскими подразделениями... Противник при широкой поддержке авиации ведет наступательные действия, пытаясь окружить наши подразделения возле Лисичанска и Северодонецка и выйти на админграницу Луганской области. В частности, на Лиманском направлении враг ведет интенсивное наступление с целью полного взятия под контроль населенного пункта Лиман, при этом применяет авиацию, артиллерию, пытается нарушить систему противовоздушной обороны украинской армии, систему связи и управления оружием, активно вводит в действие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", - рассказал Мотузяник.

Он подчеркнул, что успеха в этих действиях враг на данный момент не достиг.

В то же время на Северодонецком направлении ВСУ отбивают вражеские атаки в направлении Северодонецка и поселка Горское.

На Бахмутском направлении украинские военные противодействуют штурмовым действиям оккупантов возле Камышевахи и Возрождения, а в районе Васильевки противник закрепляется и продолжает наступательные действия в направлении села Берестовое.

На Авдеевском направлении ВСУ сдерживают наступление российских войск вблизи Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков.

"Благодаря удачным действиям и эффективной обороне украинских подразделений, противник успеха там не достиг и для противодействия нашим беспилотникам и подавления системы связи подразделений сил обороны Украины враг активно применяет комплексы РЭБ", - подчеркнул спикер МОУ.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает обстреливать подразделения украинских войск с применением артиллерии, а также авиации.

На Южнобугском направлении противник сосредоточил основные усилия на попытках сковывания действий украинских войск и недопущения переброски украинских резервов на другие направления.

"Также на Криворожском и Николаевском направлениях захватчики обстреливали населенные пункты почти по всей линии боевого противостояния. В рамках подготовки к наступательным, а также контрнаступальным действиям в районе Берислава россияне разместили три тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и пытаются усилить этот район подразделениями Росгвардии и стрелковых батальонов общей численностью до 2 тыс. человек", - сообщил Мотузяник.

В то же время, на Северском направлении противник пытается усилить границу в Брянской и Курской областях и не допустить переброски украинских войск на другие угрожающие для россиян направления.

"В дальнейшем существует вероятность продолжения ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, а также артиллерийских обстрелов приграничных районов Украины", - добавил Мотузяник.

Напомним, сегодня, 25 мая, глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил постоянные обстрелы пограничных территорий в регионе. Россияне открывают огонь как днем, так и ночью. Похожая ситуация сложилась на Сумщине: сегодня враг обстрелял земли трех общин в области, одну — из самолета.

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