Российские оккупанты наносят массированные артиллерийские и авиационные удары.

Враг продолжает блокировать подразделения украинских защитников в районе завода "Азовсталь".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В городе Мариуполь враг продолжает блокирование наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары", - говорится в сообщении.

На Донецком и Таврическом направлениях враг применял минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию с целью нанесения максимальных потерь подразделениям Сил обороны, истощение личного состава и разрушения фортификационных сооружений.

Кроме того, противник пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка и Победа. Успеха не имеет.

Текущая ситуация на "Азовстали": что известно

Со второго мая идет активный штурм завода оккупантами. Захватчики применяют танки, артиллерию, авиацию и много пехоты. Они смогли прорваться на территорию "Азовстали".

Согласно заявлению офицера "Азова" Ильи Самойленко, у солдат на заводе есть приказ держаться. Нарушать его они не намерены.

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