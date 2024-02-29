Андрей Демченко отметил, что россияне проходили обучение в Беларуси.

На территории Беларуси нет мощной российской группировки. Москва вывела свой контингент, который проходил обучение.

"Могу отметить, что на территории Беларуси у России нет достаточных сил для того, чтобы совершить действия по отношению к нашей стране, совершить вторжение", - рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, Россия вывела свои подразделения, которые были на территории Беларуси, а это могло быть от 10 до 12 тысяч личного состава, проходившего подготовку.

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"И после того, как РФ вывела их на территорию своего государства, то в рамках новых ротаций она не завела. То есть фактически на территории Беларуси сейчас нет такой мощной группировки российских войск, которая могла бы представлять угрозу для Украины", - подытожил представитель ГПСУ.

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Партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" сообщило о прибытии большой колонны российской техники в Минск. Позже они сообщили, что на их снимках не российская военная техника, а беларуская.

В свою очередь "Беларускі гаюн" подчеркнул, что эшелон был якобы замечен на станции Озерище, а это станция погрузки для перевозки подразделений 120-й механизированной бригады ВС Беларуси, которая располагается возле военного городка бригады.

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