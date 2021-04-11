Российская делегация проигнорировала специальную встречу.

Россия отказалась от участия в специальнойвстречи в рамках ОБСЕ, которая созывалась из-за наращивания войск РФ вблизи границы с Украиной.

Об этом в Twitter сообщает миссия США при ОБСЕ.

"Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью, чтобы снять озабоченность и снизить риски в соответствии с Венским документом", - сказано в сообщении.

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Что такое Венский документ

Это соглашение, подписанное странами-участниками ОБСЕ, целью которого является реализация мер доверия и безопасности в Европе.

Стягивание российских войск к границе Украины

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

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Автор: Юрий Годован