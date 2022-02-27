Для населения вне зоны отчуждения на текущий момент угрозы нет.

Российские оккупанты выставили ультиматум, угрожая минированием и подрывами отдельных объектов инфраструктуры важного ядерного объекта ЧАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Российские военные выставили ультиматум, угрожая минированием и подрывами отдельных объектов инфраструктуры важного ядерного объекта ЧАЭС. Российские военные пытаются изучать особенности этой работы и создают фейки о "совместной охране", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как передает агентство, Украина потеряла контроль над системой АСКРО (автоматическая система контроля радиационной обстановки) два дня назад. Последние полученные данные свидетельствуют о семикратном превышении норм поглощенной дозы на датчике рядом с объектам хранения радиоактивных отходов "Вектор", "Подлесный", "Третья очередь" и "Буряковка".

"Это свидетельствует о некорректном использовании оккупантами систем безопасности и отсутствии у них необходимой экспертизы для защиты ядерных объектов. Чтобы избежать санкций, Россия готовит сюжеты о том, что там все под контролем и безопасно", - рассказали в агентстве.

Пресс-служба напоминает, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в результате военного нападения.

"Обращаем внимание международных партнеров и организаций на попытки войск РФ захватить атомные электростанции в Украине и на их попытки демонстративно наращивать свое присутствие и располагать технику вблизи стратегических объектов", - добавили в агентстве.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в результате нападения, все объекты ГСП ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль оккупационные войска РФ.