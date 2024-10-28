Подвоз личного состава происходит в основном ночью.

Более 3 тысяч наемников из КНДР начали слаживание на местности в Курской области Российской Федерации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на информацию, полученную от местного "неравнодушного населения".

Отмечается, что "новобранцев" обучают на ряде полигонов, при этом подвоз личного состава происходит в основном ночью. Вместе с ними на полигон прибыли сотрудники посольства КНДР - они выступают в роли переводчиков и наблюдателей за наемниками:

"Пока неизвестно, когда именно солдат режима направят непосредственно в зону боевых действий и сколько будет длиться слаживание. Однако места расположения боевиков известны".

В ЦНС призывают всех неравнодушных продолжать сообщать информацию, которая будет полезной "для уничтожения всех врагов свободного мира".

Видео дня

Войска КНДР на войне в Украине - последние новости

Главное управление разведки Минобороны Украины узнало, как россияне доставляют наемников из КНДР на фронт. По данным ГУР, наемников из Северной Кореи в РФ перевозили без боевого распоряжения.

При этом, по информации разведки, российские захватчики везут на фронт наемников из КНДР в грузовиках с гражданскими номерами.

Также УНИАН сообщал, что солдаты КНДР в ближайшие дни пойдут на штурм позиций ВСУ в Курской области. По данным The New York Times, дополнительные 10 000 северокорейских военнослужащих могут позволить России взять верх над украинскими силами в Курской области.

Вас также могут заинтересовать новости: