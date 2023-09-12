Опальный политик пытался объяснить, что происходит в Украине сейчас, но получилось неправдоподобно.

Скандальный экс-мэр Киева Леонид Черновецкий снова "отметился" циничными заявлениями о войне, которую Россия развязала против Украины.

Фрагмент странных заявлений опального политика появился в сети. Обращаясь к своим подписчикам Черновецкий заявил, что "войны между Украиной и Россией нет и не будет".

"Войны между Украиной и Россией никогда не было и не будет. Военная операция для того, чтобы запугать идиотов и начать вести переговоры, да - она происходит", - заявил опальный экс-мэр.

Позиция Черновецкого относительно войны

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который уже много лет находится за пределами Украины. Впрочем, в начале полномасштабного вторжения он неожиданно публично оправдал российского президента Владимира Путина за войну в Украине.

20 июня прошлого года экс-руководителю украинской столицы Леониду Черновецкому сообщили о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Впоследствии Черновецкий отреагировал на открытое против него дело. Он заявил, что считает войну против Украины преступлением. Черновецкий отметил, что искренне любит и поддерживает "единую, целостную, независимую и европейскую Украину". Кроме того, он заявил, что "как бизнесмен и политик прикладывает все свои возможности для помощи Украине и ее скорейшей победы".

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