Если не возникнет реальной угрозы стабильности российского режима, Россия не изменит своих расчетов относительно Украины.

Просто поддерживать Украину недостаточно, войну нужно физически перенести на территорию России и разрешить Украине атаковать необходимые цели. Об этом заявил в интервью Kyiv Post руководитель Восточной программы Польского института международных отношений доктор Даниэль Шелиговский.

Он заявил, что нужно изменить "подход с реактивного на проактивный", поскольку до этого Запад лишь реагировал на действия России, не предпринимая никаких активных шагов.

"Многие считают, что мы не воюем с Россией. Это неправда – мы действительно воюем с Россией, потому что Россия воюет с нами", - подчеркнул эксперт.

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Он считает, что западные страны должны занять активную позицию, проводить наступательные информационные операции против российского режима и России, создавать как внутренние, так и внешние проблемы для режима, истощать российские ресурсы и усложнять им жизнь в различных частях мира.

По его словам, если не возникнет реальной угрозы стабильности российского режима, Россия не изменит своих расчетов относительно Украины.

"Для Путина приоритетом является выживание своего режима, и война является его фундаментальным элементом. Война создает российское государство и именно на нем основывается новый общественный договор. Если возникнет реальная угроза власти Кремля, расчеты Путина в отношении Украины могут измениться. История показывает подобные примеры. Мы видели, как Франция вышла из Алжира из-за дестабилизации политической ситуации внутри Франции и угрозы стабильности правительства", - считает эксперт.

Он уверен, что просто поддержать Украину будет недостаточно. Войну необходимо физически перенести на территорию России и позволить Украине атаковать необходимые цели и наносить удары по всем стратегическим объектам.

"В свою очередь, Запад должен изменить свой подход к российскому обществу. Нынешний подход привел к тому, что россияне коллективно наслаждаются отсутствием ответственности", - считает эксперт.

Он подчеркивает, что российское общество не берет на себя ответственность за действия своего режима, несмотря на коллективную его поддержку.

"Я считаю, что санкциям должно подвергнуться российское общество, а не только элиты. Таким образом, мы можем разрушить общественный договор, основанный на войне, и оказать давление с целью дестабилизации системы изнутри", - уверен эксперт.

Ранее Шелиговский оценил, как закончится война с Россией

По его словам, для завершения войны Украины с Россией будет предпринята попытка дипломатического урегулирования, и обе стороны сейчас готовятся к переговорам. В то же время он уверен, что даже если мирные переговоры состоятся, они не положат конец войне.

Он считает, что наиболее вероятным сценарием на данный момент является де-факто замороженный конфликт без мирного соглашения. При этом он уверен, что такой сценарий лучше для Украины, чем замороженная война с формальным дипломатическим решением, которое потребует от Украины уступок.

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