Однако, по мнению эксперта, даже если мирные переговоры состоятся, они не положат конец войне.

Для завершения войны Украины с Россией будет предпринята попытка дипломатического урегулирования, и обе стороны сейчас готовятся к переговорам. Об этом заявил в интервью Kyiv Post руководитель Восточной программы Польского института международных отношений доктор Даниэль Шелиговский.

"На мой взгляд, будет предпринята попытка дипломатического урегулирования этого конфликта. Сейчас мы находимся в преддверии переговоров - и Украина, и Россия готовятся к ним. В основном это связано с предстоящими президентскими выборами в США. Обе стороны создают международные коалиции, которые поддерживают их видение прекращения войны", - заявил он.

По его словам, в ближайшее время каждая из сторон будет оценивать свои силы и постарается укрепить собственную позицию.

Видео дня

После этого они будут ждать результатов выборов в США. Как считает эксперт, и Киев, и Москва понимают, что после выборов в США на них будут давить с целью инициировать мирные переговоры.

"Обе стороны ожидают, что в случае победы Дональда Трампа он попытается усадить их за стол переговоров. Поэтому каждая из сторон уже сейчас демонстрирует американским республиканцам свою готовность к переговорам и представляет поддерживаемый международным сообществом план прекращения войны", - говорит он.

В то же время, считает эксперт, Россия не заинтересована в переговорах и лишь создает видимость готовности к ним. Однако этой видимости готовности к переговорам может быть достаточно, чтобы Трамп поверил, что диалог с русскими возможен.

"Проблема в том, что каждый раз, когда мы садимся с Россией за стол переговоров, Россия преследует максималистские цели, а Запад начинает с уступок и самоограничений. Это явно ставит Запад и Украину в более слабое положение, поскольку с самого начала дает России преимущество", - считает он.

Эксперт не уверен в том, что сейчас возможно дипломатическое разрешение конфликта.

"Вопрос носит структурный характер. Обе стороны заявляют конституционные права на одну и ту же территорию, что делает практический компромисс труднодостижимым. Теоретически можно было бы рассмотреть возможность совместного контроля или опеки над территорией, но никто не готов открыть ящик Пандоры и согласиться на силовое изменение границ в Европе, поскольку это подорвало бы всю международную систему, включая ООН", - говорит он.

По мнению эксперта, даже если мирные переговоры состоятся, они не положат конец войне.

"На мой взгляд, наиболее вероятным сценарием на данный момент является де-факто замороженный конфликт без мирного соглашения. Смею утверждать, что такой сценарий лучше для Украины, чем замороженная война с формальным дипломатическим решением, которое потребует от Украины уступок. Опыт Минских соглашений показывает, что они связали руки украинцам, но не россиянам", - отмечает Шелиговский.

Переговоры Украины и РФ - что известно

Как ранее писал УНИАН, Путин и Си считают, что переговоры между Украиной и РФ состоятся до конца года.

В то же время председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что мирных переговоров между РФ и Украиной до конца 2024 года не будет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что нет никаких признаков, что российский диктатор Владимир Путин готов отказаться от войны против Украины и начать ведение переговоров о мире. Он сказал, что именно Украине решать, какими будут приемлемые условия для мирных переговоров и любого переговорного решения, поскольку Украина является суверенным и независимым государством.

Вас также могут заинтересовать новости: