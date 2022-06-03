Российская армия применяет все имеющиеся у нее вооруженные возможности, вообще не считает людей.

Российские оккупанты прячутся за спинами так называемых мобилизованных жителей оккупированных территорий Донбасса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером , 2 июня.

"Ситуация на Донбассе за сутки существенно не изменилась. Имеем определенные успехи в боях в Северодонецке. Но еще рано говорить. Там сейчас самое жесткое. Как и в городах и громадах рядом – Лисичанск, Бахмут и другие. Много городов, где такая мощная атака России. Российская армия применяет все имеющиеся у нее вооруженные возможности, вообще не считает людей. Особенно цинично, что в первой линии атак очень часто оккупанты используют именно тех людей, которых набрали в свою армию на ранее оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Российские солдаты часто просто прячутся за спинами этих так называемых мобилизованных. Чем дольше длится война, тем больше подлых, позорных и циничных вещей Россия навсегда вписывает в свою историю", - сказал глава государства.

Он также отметил, что продолжаются абсолютно бессмысленные обстрелы с российской территории наших приграничных северных областей, в частности Черниговской.

"Были нанесены удары по Николаеву, по Харькову, по Харьковской области. Вся временно оккупированная территория нашего государства сейчас – это зона сплошной катастрофы, за которую Россия несет полную ответственность", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, российские командиры отправляют на передовую резервистов под видом "добровольцев". В качестве "пушечного мяса" используют так же жителей ОРДЛО.